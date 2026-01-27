Российский математик нашел решение «вечной» задачи, не решаемой 190 лет

Это открытие позволяет впервые задавать явными формулами так называемые специальные функции (например, функции Матье), которые критически важны в физике, астрономии и инженерии, но до сих пор определялись лишь как решения конкретных уравнений. Работа также создает мост между классической математикой и квантовой механикой, используя подход, аналогичный интегралам нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана.