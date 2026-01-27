ВОЗ допустила распространение вируса Нипах из-за его низкой изученности

25 января Роспотребнадзор сообщил, что не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию. По данным ведомства, в стране достаточное количество тест-систем для диагностики вируса. Наряду с этим в пунктах пропуска через госграницу работает АИС «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять граждан с признаками заболеваний.