ВОЗ допустила распространение вируса Нипах из-за его низкой изученности
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает возможность дальнейшего распространения вируса Нипах среди населения из-за недостаточной изученности заболевания. Об этом официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич сообщил «РИА Новости».
По его словам, возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах с учетом известного резервуара вируса в популяции летучих мышей в некоторых регионах Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию.
Представитель ВОЗ подчеркнул необходимость повышения осведомленности населения о факторах риска, в частности о потреблении сока финиковой пальмы.
25 января Роспотребнадзор сообщил, что не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию. По данным ведомства, в стране достаточное количество тест-систем для диагностики вируса. Наряду с этим в пунктах пропуска через госграницу работает АИС «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять граждан с признаками заболеваний.
Вирус Нипах – это зоонозный вирус, вызывающий тяжелый энцефалит и респираторные заболевания. Он передается от летучих мышей и свиней. Основные вспышки фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, уровень смертности от заражения вирусом оценивается от 40 до 75%.