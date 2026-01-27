Группа родителей подала в суд на Meta и YouTube из-за зависимости от соцсетей

Ожидается, что первый этап судебного разбирательства продлится от шести до восьми недель. Дело касается 19-летней девушки, которая утверждает, что у нее развились проблемы с психическим здоровьем в молодом возрасте после того, как она пристрастилась к приложениям соцсетей. Ее дело станет первым из примерно 22 «знаковых» судебных процессов, используемых в качестве тестовых дел для оценки реакции присяжных и потенциальных вердиктов. В итоге знаковые судебные процессы охватят тысячи исков, скоординированных вместе.