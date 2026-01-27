Газета
Главная / Общество /

Группа родителей подала в суд на Meta и YouTube из-за зависимости от соцсетей

Ведомости

Около 1600 истцов, представляющих более 350 семей и 250 школьных округов, открыто судятся с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap, YouTube и TikTok, обвиняя технологических гигантов в преднамеренном создании продуктов, вызывающих привыкание и вредных для молодежи. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, серия судебных процессов начнется 27 января в Верховном суде Лос-Анджелеса, где «сотни американских семей будут утверждать, что платформы Meta, Snap, TikTok и YouTube наносят вред детям». По мнению истцов, подсев на социальные сети, молодые люди становятся жертвами депрессии, расстройств пищевого поведения, самоповреждения и других проблем с психическим здоровьем.

Ожидается, что первый этап судебного разбирательства продлится от шести до восьми недель. Дело касается 19-летней девушки, которая утверждает, что у нее развились проблемы с психическим здоровьем в молодом возрасте после того, как она пристрастилась к приложениям соцсетей. Ее дело станет первым из примерно 22 «знаковых» судебных процессов, используемых в качестве тестовых дел для оценки реакции присяжных и потенциальных вердиктов. В итоге знаковые судебные процессы охватят тысячи исков, скоординированных вместе.

Истцы требуют финансовой компенсации и судебного запрета, который изменит дизайн платформ и установит общеотраслевые стандарты безопасности. Предполагается, что в число ключевых свидетелей войдут топ-менеджеры компаний социальных сетей, такие как генеральный директор Snap Эван Шпигель, глава Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Адам Моссери и основатель и гендиректор Meta Марк Цукерберг, а также эксперты по вопросам вреда в интернете.

