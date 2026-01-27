Патриарх Кирилл предупредил о риске деградации молодежи из-за использования ИИ

Патриарх Кирилл в ходе обращения к делегатам фестиваля «Вера и слово» в октябре заявил, что автоматизация производства информации с помощью ИИ несет риски для доверия общества к медиапространству. Он сравнил современные технологии, генерирующие огромные массивы контента, с промышленным конвейером прошлого, отметив, что это определяет характер информационной эпохи. Он выразил тревогу в связи с тем, что все большая часть контента создается без участия человека, что не всегда является благом.