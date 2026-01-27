Патриарх Кирилл предупредил о риске деградации молодежи из-за использования ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) может привести к деградации мышления у подрастающего поколения. Свое предостережение он высказал в ходе выступления на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Кремлевском дворце.
«Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения», – сказал патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что бесконтрольное внедрение ИИ способно привести к «деградации естественного» интеллекта.
Патриарх Кирилл в ходе обращения к делегатам фестиваля «Вера и слово» в октябре заявил, что автоматизация производства информации с помощью ИИ несет риски для доверия общества к медиапространству. Он сравнил современные технологии, генерирующие огромные массивы контента, с промышленным конвейером прошлого, отметив, что это определяет характер информационной эпохи. Он выразил тревогу в связи с тем, что все большая часть контента создается без участия человека, что не всегда является благом.