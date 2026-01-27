Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Патриарх Кирилл предупредил о риске деградации молодежи из-за использования ИИ

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) может привести к деградации мышления у подрастающего поколения. Свое предостережение он высказал в ходе выступления на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Кремлевском дворце.

«Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения», – сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что бесконтрольное внедрение ИИ способно привести к «деградации естественного» интеллекта.

Патриарх Кирилл в ходе обращения к делегатам фестиваля «Вера и слово» в октябре заявил, что автоматизация производства информации с помощью ИИ несет риски для доверия общества к медиапространству. Он сравнил современные технологии, генерирующие огромные массивы контента, с промышленным конвейером прошлого, отметив, что это определяет характер информационной эпохи. Он выразил тревогу в связи с тем, что все большая часть контента создается без участия человека, что не всегда является благом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте