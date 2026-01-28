Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Информация об ограничениях была опубликована в Telegram-канале агентства в 06:11 мск. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
В 01:52 мск Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Вечером 27 января агентство проинформировало об установлении аналогичной меры в аэропорту Волгограда («Гумрак») и Геленджика.