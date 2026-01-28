Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Информация об ограничениях была опубликована в Telegram-канале агентства в 06:11 мск. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В 01:52 мск Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Вечером 27 января агентство проинформировало об установлении аналогичной меры в аэропорту Волгограда («Гумрак») и Геленджика.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её