Суд освободил из колонии бывшего главного нарколога Брюна

Брюна задержали в середине августа 2022 г. По данным прокуратуры Москвы, с июля 2015 г. по октябрь 2018 г. Брюн вместе с бывшим директором Московского научно-практического центра наркологии Сергеем Копоровым, начальником отдела торгов и закупок центра Людмилой Еремейкиной, бывшим вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым и гендиректором компании «Микротехнологии» Сергеем Васильевым, а также «иными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», похитили у центра и департамента здравоохранения Москвы более 137,4 млн руб. путем поставки подконтрольными организациями медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам. Якушев и Васильев также совершили финансовые операции и другие сделки на сумму 224,9 млн руб. и легализовали ранее похищенные 130 млн руб.