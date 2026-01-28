Суд освободил из колонии бывшего главного нарколога Брюна
Суд освободил от отбывания наказания в колонии бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, приговоренного к семи годам заключения по делу о мошенничестве с тест-контейнерами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.
По словам источника агентства, поводом для освобождения стало заболевание, несовместимое с нахождением в местах лишения свободы.
Брюна задержали в середине августа 2022 г. По данным прокуратуры Москвы, с июля 2015 г. по октябрь 2018 г. Брюн вместе с бывшим директором Московского научно-практического центра наркологии Сергеем Копоровым, начальником отдела торгов и закупок центра Людмилой Еремейкиной, бывшим вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым и гендиректором компании «Микротехнологии» Сергеем Васильевым, а также «иными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», похитили у центра и департамента здравоохранения Москвы более 137,4 млн руб. путем поставки подконтрольными организациями медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам. Якушев и Васильев также совершили финансовые операции и другие сделки на сумму 224,9 млн руб. и легализовали ранее похищенные 130 млн руб.
В октябре 2024 г. Кузьминский суд Москвы приговорил Брюна к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).