Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были установлены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщает Росавиация.

Информация о введении меры была опубликована в Telegram-канале Росавиации в 06:39 мск. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 28 января ограничения были также введены в аэропорту Саратова («Гагарин»).

В 01:52 мск Росавиация проинформировала о введении ограничений в аэропорту Краснодара («Пашковский»), а вечером 27 января – об установлении аналогичной меры в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Геленджика.

