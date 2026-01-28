Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были установлены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщает Росавиация.
Информация о введении меры была опубликована в Telegram-канале Росавиации в 06:39 мск. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.
Ранним утром 28 января ограничения были также введены в аэропорту Саратова («Гагарин»).
В 01:52 мск Росавиация проинформировала о введении ограничений в аэропорту Краснодара («Пашковский»), а вечером 27 января – об установлении аналогичной меры в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Геленджика.