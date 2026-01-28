Газета
Общество

Росавиация ограничила работу трех южных аэропортов

Ведомости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара («Пашковский»). Об этом говорится в сообщении агентства.

Об ограничениях в Сочи и Геленджике Росавиция проинформировала в 9:40 мск, о мере в Краснодаре – в 9:47 мск.

В ночь на 28 января дежурные средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В Краснодарском крае было уничтожено 24 БПЛА, в Крыму – 23. Шесть воздушных целей силы ПВО поразили над Черным морем, пять – в Белгородской области, четыре – в Астраханской. По три беспилотника российские военные сбили в Курской области и над Азовским морем, по два – в Воронежском и Брянском регионах. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.

