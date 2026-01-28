Суд признал незаконным овербукинг S7 Airlines
По иску транспортной прокуратуры суд признал незаконными действия авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines), связанные с овербукингом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Ведомство провело проверку деятельности авиакомпании «Сибирь» на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей авиауслуг. В результате было обнаружено, что компания систематически бронировала больше мест на рейсы, чем вмещал самолет, и в одностороннем порядке изменяла условия договора перевозки, фактически лишая пассажиров возможности лететь.
Прокуратура также обнаружила внутренний документ авиакомпании, который устанавливал несправедливый порядок обслуживания пассажиров в случае сбоя. Он предусматривал дискриминацию при определении, кто из пассажиров сможет продолжить полет.
По результатам проверки прокурор подал в суд иск с требованием признать действия авиакомпании незаконными и запретить их. Кроме того, он потребовал признать недействительными некоторые положения внутреннего документа авиакомпании, регулирующего обслуживание пассажиров в чрезвычайных ситуациях, и запретить их использование.
Новосибирская транспортная прокуратура 25 декабря по жалобам граждан проверила соблюдение законодательства о защите прав потребителей авиакомпанией «Сибирь». В итоге суд оштрафовал перевозчика на 30 000 руб. за овербукинг при выполнении рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург.
Западно-сибирская транспортная прокуратура установила, что летом 2024 г. при организации стыковочных рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 пассажирам отказали в перевозке. Причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на самолетах.