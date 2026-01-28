Суд признал незаконным овербукинг S7 Airlines

По результатам проверки прокурор подал в суд иск с требованием признать действия авиакомпании незаконными и запретить их. Кроме того, он потребовал признать недействительными некоторые положения внутреннего документа авиакомпании, регулирующего обслуживание пассажиров в чрезвычайных ситуациях, и запретить их использование.