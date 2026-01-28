Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Ведомости

На 89-м году 27 января ушел из жизни конструктор бронетанковой техники инженер Николай Молодняков. Об этом сообщил НПК «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), которому он посвятил 66 лет своей жизни.

Молодняков родился 19 августа 1937 г. в поселке Семеновский Нижегородской области. В 1959 г. он окончил Челябинский политехнический институт. Его деятельность была связана с разработкой, принятием на вооружение и модернизацией знаменитых танков семейств Т-72 и Т-90, являющихся основой бронетанковых войск РФ.

Работая заместителем главного конструктора, Молодняков внес огромный вклад в создание первого российского основного боевого танка Т-90, рассказали на «Уралвагонзаводе». Кроме того, он сыграл важную роль в продвижении российской бронетехники на международной арене. Под его руководством испытания танков Т-72С и Т-90С в различных странах мира всегда проходили успешно, что способствовало заключению контрактов с зарубежными заказчиками на поставку и лицензионное производство этих машин.

Под руководством Молоднякова выросло поколение конструкторов в УКБТМ. Он также активно занимался научно-педагогической деятельностью, став автором более 120 научных трудов. Долгое время он возглавлял экзаменационные комиссии в таких учебных заведениях, как машиностроительный техникум в Нижнем Тагиле и Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте