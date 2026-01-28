Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков
На 89-м году 27 января ушел из жизни конструктор бронетанковой техники инженер Николай Молодняков. Об этом сообщил НПК «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), которому он посвятил 66 лет своей жизни.
Молодняков родился 19 августа 1937 г. в поселке Семеновский Нижегородской области. В 1959 г. он окончил Челябинский политехнический институт. Его деятельность была связана с разработкой, принятием на вооружение и модернизацией знаменитых танков семейств Т-72 и Т-90, являющихся основой бронетанковых войск РФ.
Работая заместителем главного конструктора, Молодняков внес огромный вклад в создание первого российского основного боевого танка Т-90, рассказали на «Уралвагонзаводе». Кроме того, он сыграл важную роль в продвижении российской бронетехники на международной арене. Под его руководством испытания танков Т-72С и Т-90С в различных странах мира всегда проходили успешно, что способствовало заключению контрактов с зарубежными заказчиками на поставку и лицензионное производство этих машин.
Под руководством Молоднякова выросло поколение конструкторов в УКБТМ. Он также активно занимался научно-педагогической деятельностью, став автором более 120 научных трудов. Долгое время он возглавлял экзаменационные комиссии в таких учебных заведениях, как машиностроительный техникум в Нижнем Тагиле и Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ).