Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Работая заместителем главного конструктора, Молодняков внес огромный вклад в создание первого российского основного боевого танка Т-90, рассказали на «Уралвагонзаводе». Кроме того, он сыграл важную роль в продвижении российской бронетехники на международной арене. Под его руководством испытания танков Т-72С и Т-90С в различных странах мира всегда проходили успешно, что способствовало заключению контрактов с зарубежными заказчиками на поставку и лицензионное производство этих машин.