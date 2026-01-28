Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи за превышение полномочий
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Сочи Валерия Слуки. Его подозревают в превышении полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, сообщили в СК.
Известно, что полномочия судьи прекращены досрочно. По версии следствия, в период с 23 июня 2021 г. по 8 июля 2022 г. Слука вынес семь решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков из муниципальной собственности.
«В апелляционной инстанции решения судьи Слуки отменены, приняты новые решения об отказе в удовлетворении исков, земельные участки возвращены в муниципальную собственность», – пояснили в ведомстве.
Следствие проводит действия для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Судье вменяют семь эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Максимальное наказание по этим статьям составляет до семи лет лишения свободы.
28 ноября также сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело о неправосудном приговоре в отношении судьи из Мордовии. По версии следствия, он по личной просьбе назначил подсудимому необоснованно мягкое наказание по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.