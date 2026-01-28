В России учредили День военной полиции

С инициативой установить День военной полиции выступили в Минобороны РФ в октябре 2025 г. В военном ведомстве указывали, что праздник окажет «положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, будет являться знаком признания заслуг ветеранов и действующих военнослужащих». Также праздник станет «свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций разных поколений военнослужащих от петровских времен до настоящего времени», считают в Минобороны.