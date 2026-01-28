В России учредили День военной полиции

В России учредили День военной полицииПраздник будут отмечать 8 февраля
В России начнут отмечать День военной полиции 8 февраля. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», – следует из документа.
С инициативой установить День военной полиции выступили в Минобороны РФ в октябре 2025 г. В военном ведомстве указывали, что праздник окажет «положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, будет являться знаком признания заслуг ветеранов и действующих военнослужащих». Также праздник станет «свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций разных поколений военнослужащих от петровских времен до настоящего времени», считают в Минобороны.
Выбор 8 февраля обусловлен событиями 1812 г., когда император Александр I подписал документ «Учреждения для управления большой действующей армией», где вводились в действие «Общие правила полевой воинской полиции».