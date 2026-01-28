Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России учредили День военной полиции

Праздник будут отмечать 8 февраля
Ведомости

В России начнут отмечать День военной полиции 8 февраля. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», – следует из документа.

С инициативой установить День военной полиции выступили в Минобороны РФ в октябре 2025 г. В военном ведомстве указывали, что праздник окажет «положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, будет являться знаком признания заслуг ветеранов и действующих военнослужащих». Также праздник станет «свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций разных поколений военнослужащих от петровских времен до настоящего времени», считают в Минобороны.

Выбор 8 февраля обусловлен событиями 1812 г., когда император Александр I подписал документ «Учреждения для управления большой действующей армией», где вводились в действие «Общие правила полевой воинской полиции».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте