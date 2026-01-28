Следствие потребовало арестовать экс-сенатора Билалова по делу о мошенничестве
Следствие потребовало заочно арестовать бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-сенатора Ахмеда Билалова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Карточка дела с фамилией Билалова появилась в сайте судов общей юрисдикции Москвы. Источник, близкий к следствию, подтвердил «Ведомостям», что это бывший вице-президент ОКР.
Билалова обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
С 2013 г. Билалов проживает за рубежом. Он покинул Россию после критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Глава государства высказывал недовольство из-за срыва графика при строительстве объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемое Ахмедом Билаловым и его братом Магомедом. Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки строительства.
До прихода в ОКР Билалов проработал в Госдуме (III и IV созывы, 1999-2007) и Совете Федерации (с октября 2011 по ноябрь 2012 г.). Также был главой экспертного совета при Минэкономразвития по разработке концепции создания туристического кластера на Северном Кавказе «Высота-5642».
В октябре 2019 г. Билалова задержала иммиграционная полиция США (ICE). Как говорили «Ведомостям» в ICE, в мае 2016 г. Билалов въехал в страну как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. Его отпустили через несколько дней.