Следствие потребовало арестовать экс-сенатора Билалова по делу о мошенничестве

С 2013 г. Билалов проживает за рубежом. Он покинул Россию после критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Глава государства высказывал недовольство из-за срыва графика при строительстве объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемое Ахмедом Билаловым и его братом Магомедом. Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки строительства.