Общество

Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен «Любэ»

Поэту-песеннику, автору текстов многих песен «Любэ» и «Иванушек International» Александру Шаганову присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Указ подписан президентом Владимиром Путиным.  

Шаганов родился 4 марта 1965 г. в Москве. В 1987 г. он окончил Московский электротехнический институт связи, после чего работал инженером электросвязи «Мостелефонстроя», но вскоре сменил профессиональную деятельность, став оператором звукозаписи студии «Звук».

Известность к Шаганову пришла вместе с песней «Владимирская Русь» на музыку Дмитрия Варшавского группы «Черный кофе». В 1989 г. Шаганов вместе с вокалистом Николаем Расторгуевым и композитором Игорем Матвиенко основывал группу «Любэ», для которой писал тексты. Песни, написанные на слова Шаганова, также исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Дима Билан, Катя Лель,и др.

