Москва столкнулась с 10-балльными пробками на фоне снегопада
Движение в Москве встало – пробки достигли 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты» на 18:28 мск.
Внутри Садового кольца авто стоят на Тверской улице, Садовой-Спасской, Москворецкой набережной, на Большой Полянке в сторону Болотной. Скопление машин наблюдается на Новорижском шоссе на выезде из Москвы.
Сейчас движение затруднено из-за буксующих фур на внешней стороне МКАД до съезда и на съезде на шоссе Энтузиастов в сторону области, на внутренней стороне МКАД съезда на шоссе Энтузиастов в сторону центра, на шоссе Энтузиастов от Свободного проспекта до МКАД в сторону области, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Дептранс объявил в 17:04 мск о закрытии движения на Тверской улице в сторону центра, объезд проводился через Садовое и Бульварное кольца. Движение открыли к 17:58 мск.
Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. На опорной метеостанции ВДНХ она составляет 52 см, превышая климатическую норму для 28 января (норма – 32 см), сообщал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад продолжится до конца января.