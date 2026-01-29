При крушении самолета в Колумбии погибли 15 человек

На борту, в частности, находился колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро. По данным его команды, связь с ним и его помощником была потеряна после исчезновения самолета. Кинтеро был членом национального законодательного органа с 2022 г. Он представлял «особые мирные округа» – одно из 16 мест в Конгрессе, предназначенных для представителей жертв насилия в рамках мирных соглашений 2016 г. с боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).