Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГД: вузы РФ перейдут на новую систему образования в 2026 году

Ведомости

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое и специализированное высшее образование, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») «РИА Новости».

Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет – в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование молодые люди будут получать в течение одного-трех лет – по сути, речь об обновленном формате магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

По словам Горячевой, если прежде после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, то теперь такого запрета нет. Аспирантура при этом выделяется в отдельный уровень профессионального образования.

Переход на новую систему высшего образования в России является результатом длительной подготовки, а не резким изменением, добавила парламентарий. По ее словам, обсуждение замены Болонской системы началось ещё в 2022 г., после чего был разработан план перехода и запущен пилотный проект в шести университетах.

«Теперь этот опыт масштабируется», – пояснила Горячева.

Студенты, уже обучающиеся по действующим программам, смогут завершить образование по ним. Реформа коснется только абитуриентов, поступающих с 2026–2027 учебного года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её