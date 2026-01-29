ГД: вузы РФ перейдут на новую систему образования в 2026 году

Переход на новую систему высшего образования в России является результатом длительной подготовки, а не резким изменением, добавила парламентарий. По ее словам, обсуждение замены Болонской системы началось ещё в 2022 г., после чего был разработан план перехода и запущен пилотный проект в шести университетах.