ГД: вузы РФ перейдут на новую систему образования в 2026 году
Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое и специализированное высшее образование, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») «РИА Новости».
Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет – в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование молодые люди будут получать в течение одного-трех лет – по сути, речь об обновленном формате магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.
По словам Горячевой, если прежде после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, то теперь такого запрета нет. Аспирантура при этом выделяется в отдельный уровень профессионального образования.
Переход на новую систему высшего образования в России является результатом длительной подготовки, а не резким изменением, добавила парламентарий. По ее словам, обсуждение замены Болонской системы началось ещё в 2022 г., после чего был разработан план перехода и запущен пилотный проект в шести университетах.
«Теперь этот опыт масштабируется», – пояснила Горячева.
Студенты, уже обучающиеся по действующим программам, смогут завершить образование по ним. Реформа коснется только абитуриентов, поступающих с 2026–2027 учебного года.