Общество

Росавиация: с начала суток в Москве отменили два рейса из-за снегопада

Ведомости

С начала суток в Москве отменены два рейса, два – задержаны на срок более двух часов, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Суммарно московские аэропорты за 29 января обслужили 344 рейса на прилет и вылет. В условиях продолжающегося третий день аномального снегопада все воздушные гавани столицы работают штатно, отметило ведомство.

Для очистки полос работают сотни единиц специальной техники. В период с 19:00 28 января по 7:00 мск 29 января в аэропортах провели 19 контрольных чисток. Сильный снегопад продолжается, не исключены корректировки в расписании полетов и отмены рейсов, сообщила Росавиация.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщал, что высота снежного покрова в Москве достигла 60–62 см, что вдвое превышает климатическую норму. В Подмосковье рекордные сугробы зафиксированы в Черустях и Серпухове (64 см).

29 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. По данным метеостанции ВДНХ, снежный покров составлял 52 см, на Балчуге зафиксировано 53 см снега, в Тушине – 55 см, а в подмосковных Коломне и Волоколамске – рекордные 57 см.

