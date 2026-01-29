Глава Кузбасса поручил проверить интернаты региона после случая в Прокопьевске

Агентство «РИА Новости» сообщало, что работники интерната в Прокопьевске в сентябре 2025 г. жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания. Одна сотрудница рассказала, что жаловалась на запах и качество курицы шеф-повару, но та разрешила к употреблению больными. Впоследствии за это она получила выговор.