Общество

Глава Кузбасса поручил проверить интернаты региона после случая в Прокопьевске

Ведомости

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса после инцидента в Прокопьевске, где за январь умерли девять постояльцев. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

Региональное министерство труда и социальной защиты сообщало, что в психоневрологическом интернате Прокопьевска произошло массовое заболевание гриппом А. Причинами смерти семи постояльцев пансионата стали «декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами». В настоящий момент специалисты уточняют, из-за чего умерли 73-летняя женщина и 19-летний мужчина.

24 января управление Роспотребнадзора по Кемеровской области организовало эпидемиологические расследование после того, как у двух постояльцев выявили внебольничную пневмонию. В итоге у 46 человек обнаружили положительные результаты на ОРВИ, в том числе на грипп.

Следователи возбудили уголовное дело после массового заболевания постояльцев по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий), а после доследственной проверки – по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Агентство «РИА Новости» сообщало, что работники интерната в Прокопьевске в сентябре 2025 г. жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания. Одна сотрудница рассказала, что жаловалась на запах и качество курицы шеф-повару, но та разрешила к употреблению больными. Впоследствии за это она получила выговор.

