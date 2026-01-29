Газета
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года

Январь 2026 г. в Москве стал самым снежным за последние 203 года, сообщили ТАСС в Метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова.

На площадке обсерватории зафиксировано почти 92 мм осадков. Причиной обильных снегопадов стали проходящие над столицей глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, рассказали в университете.

В МГУ сообщили, что на 29 января температура воздуха зафиксирована на полтора градуса ниже климатической нормы. Максимальная высота сугробов на эту дату составляет 59 см. Таким мощным снежный покров делает и отсутствие оттепелей.

29 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. По данным метеостанции ВДНХ, снежный покров составлял 52 см, на Балчуге зафиксировано 53 см снега, в Тушине – 55 см, а в подмосковных Коломне и Волоколамске – рекордные 57 см.

