Главная / Общество /

Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Ведомости

Международная группа ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила потенциально пригодную для жизни экзопланету HD 137010 b, расположенную примерно в 146 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal.

Авторы работы подчеркивают, что это первая экзопланета с радиусом и орбитальными характеристиками, похожими на земные, которая проходит перед звездой солнечного типа. Звезда достаточно яркая, чтобы провести детальные наблюдения, отмечают ученые.

Планета была идентифицирована на основе данных, полученных еще в 2017 г. в ходе расширенной миссии космического телескопа NASA Kepler (K2). Радиус HD 137010 b всего на 6% превышает земной, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости своей звезды оценивается в 50%. Период обращения планеты вокруг звезды составляет 355 земных суток.

Ученые отмечают, что температура поверхности HD 137010 b может быть сопоставима с марсианской и опускаться ниже −70 градусов. Это связано с тем, что звезда системы холоднее и менее яркая, чем Солнце.

По мнению исследователей, в случае окончательного подтверждения статуса экзопланеты HD 137010 b может стать одним из наиболее близких к Земле объектов, схожих с ней как по физическим характеристикам, так и по расстоянию, что делает ее перспективной целью для будущих астрономических наблюдений.

