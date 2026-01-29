Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

По мнению исследователей, в случае окончательного подтверждения статуса экзопланеты HD 137010 b может стать одним из наиболее близких к Земле объектов, схожих с ней как по физическим характеристикам, так и по расстоянию, что делает ее перспективной целью для будущих астрономических наблюдений.