Мосгорсуд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music

Согласно документам, Роскомнадзору и другим лицам предписано прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и использование указанных песен в Apple Music. Помимо «Бу-ра-ти-но» под запрет также попали музыкальные произведения из других советских фильмов, включая «Вертолет» из картины «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Романс» из «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Сокровища Флинта» из «Острова сокровищ» и «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».