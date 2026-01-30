Мосгорсуд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music
Мосгорсуд наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и еще 246 композиций через приложение Apple Music по иску композитора Алексея Рыбникова, обладающего исключительными правами на эти произведения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, Роскомнадзору и другим лицам предписано прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и использование указанных песен в Apple Music. Помимо «Бу-ра-ти-но» под запрет также попали музыкальные произведения из других советских фильмов, включая «Вертолет» из картины «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Романс» из «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Сокровища Флинта» из «Острова сокровищ» и «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
Иск был подан к компании Apple в связи с тем, что Рыбников не предоставлял ей прав на распространение своих произведений. Следующее заседание по делу назначено на 2 февраля. До вынесения окончательного решения обеспечительный запрет на скачивание песен остается в силе.