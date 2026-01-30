Синоптик рассказал, прекратятся ли снегопады в Москве
Снегопады в Москве прекратятся с 30 января благодаря скандинавскому антициклону, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Облака поредели, а морозы стали крепчать, отметил синоптик. В Москве сейчас -15,3, ветер северный 2 м/сек. Атмосферное давление выросло до 747,5 мм ртутного столба.
Тишковец сообщил, что в течение дня погода почти не изменится. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Однако усилится ветер – до 3-8 м/сек, показания барометров вырастут до 751 мм ртутного столба.
Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов 28 января достигала 52 см, превышая климатическую норму для 28 января (норма – 32 см).