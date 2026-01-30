Губернатор Кузбасса отстранил от работы директора интерната в Прокопьевске
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк дал поручение на время отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где в январе умерли девять человек, Елену Морозову. О своем решении он сообщил в беседе с журналистами.
«Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», – сказал он (цитата по ТАСС).
30 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов рассказал, что в больницах региона находится 51 постоялец психоневрологического интерната Прокопьевска. Из них четверо – в тяжелом состоянии, 41 пациент – в состоянии средней степени тяжести. По словам Тарасова, 14 человек выписываются 30 января.
29 января сообщалось, что в интернате произошло массовое заболевание гриппом А. Семь постояльцев умерли из-за «декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности, болезней системы кровообращения, осложненных нарушениях ритма, тромбозов». Специалисты также устанавливают причину смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины.