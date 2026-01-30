Суд приговорил экс-председателя Верховного суда Южной Кореи к полугоду тюрьмы
Апелляционный суд в Южной Корее приговорил бывшего председателя Верховного суда Ян Сон Тэ к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой на год за злоупотребление властью посредством неправомерного вмешательства в судебные процессы. Об этом пишет Yonhap.
Отмечается, что Верховный суд Сеула вынес приговор, отменив решение суда низшей инстанции, оправдавшего Яна по всем 47 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым злоупотреблением судебной властью.
Ян возглавлял Верховный суд с 2011 по 2017 гг. Он обвиняется в использовании судебных процессов «в качестве разменной монеты в отношениях с тогдашней администрацией президента Пак Кын Хе». По словам прокуроров, целью было поддержать его предложение о создании апелляционного суда. Прокуроры требовали для Яна семи лет заключения.