При падении наледи в Москве погибла женщина

Женщина погибла на улице Хавская в Москве из-за падения наледи во время очистки кровли. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

На место прибыл Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов. Он координирует работу правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты расследования.

30 января в Пензе также погибла женщина после падения с крыши ледяной глыбы. По словам главы города Олега Денисова, обслуживанием многоквартирного дома занимается управляющая компания ООО «УК-Единство». Мэр подчеркнул, что компетентные органы дадут правовую оценку действиям работников организации.

