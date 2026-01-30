При падении наледи в Москве погибла женщина
Женщина погибла на улице Хавская в Москве из-за падения наледи во время очистки кровли. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.
На место прибыл Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов. Он координирует работу правоохранителей.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты расследования.
30 января в Пензе также погибла женщина после падения с крыши ледяной глыбы. По словам главы города Олега Денисова, обслуживанием многоквартирного дома занимается управляющая компания ООО «УК-Единство». Мэр подчеркнул, что компетентные органы дадут правовую оценку действиям работников организации.