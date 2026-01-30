Физика из Ленинградской области приговорили к семи годам за фейки о ВС РФ

Согласно материалам суда, Богмут с марта по июнь 2023 г. на публичном сайте размещал заведомо ложные сообщения, в которых оскорблял россиян и военнослужащих российской армии. Кроме того, он выражал поддержку вооруженным силам Украины, негативно оценивал ход спецоперации и публиковал ссылки на видео, в которых дискредитировались ВС России.