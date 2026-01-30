Газета
Главная / Общество /

Физика из Ленинградской области приговорили к семи годам за фейки о ВС РФ

Ведомости

Гатчинский городской суд Ленинградской области приговорил 51-летнего физика Дмитрия Богмута к семи годам исправительной колонии общего режима с запретом публикаций в интернете сроком на четыре года за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Согласно материалам суда, Богмут с марта по июнь 2023 г. на публичном сайте размещал заведомо ложные сообщения, в которых оскорблял россиян и военнослужащих российской армии. Кроме того, он выражал поддержку вооруженным силам Украины, негативно оценивал ход спецоперации и публиковал ссылки на видео, в которых дискредитировались ВС России.

Суд признал Богмута виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Он был арестован в апреле 2024 г. Согласно данным сайта отдела исследования конденсированного состояния Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Богмут занимал должность техника в лаборатории нейтронных физико-химических исследований.

8 октября 2025 г. Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения физика-ядерщика Руслана Шадиева, занимавшего должность инженера-исследователя 1-й категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров). Подсудимый признан виновным по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности в части финансирования терроризма.

