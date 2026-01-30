Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умерла актриса фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

Ведомости

Умерла актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли Кейт Маккаллистер в фильме «Один дома», сообщает Variety. Ей был 71 год.

По данным издания, актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Информацию о смерти подтвердил менеджер О’Хары.

Карьера актрисы длилась более пяти десятилетий. Она начинала в канадском скетч-шоу Second City Television, за которое получила свою первую премию «Эмми». Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Битлджус», «После работы» и первых двух частях «Один дома», где она сыграла мать главного героя.

В более поздний период О’Хара пережила новый всплеск популярности благодаря роли Мойры Роуз в сериале «Шиттс Крик», за которую была удостоена второй премии «Эмми». Также она снималась в сериале HBO «Одни из нас» и проекте Apple TV «The Studio», а кроме того участвовала в ряде анимационных фильмов в качестве актрисы озвучивания.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь