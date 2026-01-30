Умерла актриса фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
Умерла актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли Кейт Маккаллистер в фильме «Один дома», сообщает Variety. Ей был 71 год.
По данным издания, актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Информацию о смерти подтвердил менеджер О’Хары.
Карьера актрисы длилась более пяти десятилетий. Она начинала в канадском скетч-шоу Second City Television, за которое получила свою первую премию «Эмми». Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Битлджус», «После работы» и первых двух частях «Один дома», где она сыграла мать главного героя.
В более поздний период О’Хара пережила новый всплеск популярности благодаря роли Мойры Роуз в сериале «Шиттс Крик», за которую была удостоена второй премии «Эмми». Также она снималась в сериале HBO «Одни из нас» и проекте Apple TV «The Studio», а кроме того участвовала в ряде анимационных фильмов в качестве актрисы озвучивания.