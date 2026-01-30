Умерла актриса фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

В более поздний период О’Хара пережила новый всплеск популярности благодаря роли Мойры Роуз в сериале «Шиттс Крик», за которую была удостоена второй премии «Эмми». Также она снималась в сериале HBO «Одни из нас» и проекте Apple TV «The Studio», а кроме того участвовала в ряде анимационных фильмов в качестве актрисы озвучивания.