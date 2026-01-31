Аномальные холода ожидаются в европейской части России

В Северо-Западном федеральном округе температура окажется на 8–13 градусов ниже нормы. В Архангельской области столбики термометров опустятся до -36, в Ненецком автономном округе – до -39, в Коми морозы достигнут -41 при аномалии в 10–18 градусов. В Ленинградской области ожидается до -20, в Псковской – до -25, в Вологодской – до -30. Даже в Калининградской области прогнозируются редкие для региона морозы до -24.