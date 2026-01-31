Газета
Главная / Общество /

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Ведомости

В европейской части России с 31 января ожидается резкое похолодание, аномальные морозы, достигающие 7–17 градусов ниже климатической нормы, продержатся всю следующую неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».

В Северо-Западном федеральном округе температура окажется на 8–13 градусов ниже нормы. В Архангельской области столбики термометров опустятся до -36, в Ненецком автономном округе – до -39, в Коми морозы достигнут -41 при аномалии в 10–18 градусов. В Ленинградской области ожидается до -20, в Псковской – до -25, в Вологодской – до -30. Даже в Калининградской области прогнозируются редкие для региона морозы до -24.

В Центральном федеральном округе до 4 февраля температура будет на 7–15 градусов ниже нормы. В Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях морозы усилятся до -24...-31 в период с 2 по 4 февраля.

В Приволжском федеральном округе повсеместно ожидается похолодание на 9–14 градусов ниже нормы, а в Нижегородской области – с морозами до -31. В Ульяновской, Самарской, Пензенской и Саратовской областях со 2 по 4 февраля температура опустится до -32.

На юге страны ситуация также будет аномальной. В Ростовской области похолодает до -23, а в Краснодарском крае столбики термометров покажут -21 при аномалии в 8–14 градусов.

В Курской области школы и детсады переведут на дистант из-за аномальных морозов, сообщил губернатор региона. В Брянской области из-за аномальных морозов ввели особый режим до 4 февраля.

