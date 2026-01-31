В Турции известных артистов задержали по делу о наркотиках
В Стамбуле по делу о наркотиках задержали известных деятелей турецкого шоу‑бизнеса, пишет Hurriyet.
В результате рейда были задержаны 11 человек, среди которых комик Хасан Джан Кая, рэпер Эмирхан Чакал, певец Юсуф Акташ (Reynmen) и другие.
Согласно официальному заявлению Стамбульской прокуратуры, расследование охватывает широкий спектр наркопреступлений. В их число входят организация производства и сбыта запрещенных веществ, пособничество их потреблению, а также приобретение, хранение и непосредственное употребление наркотиков.
Оперативные мероприятия, включая обыски и задержания, одновременно прошли в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове.