Главная / Общество /

В Турции известных артистов задержали по делу о наркотиках

Ведомости

В Стамбуле по делу о наркотиках задержали известных деятелей турецкого шоу‑бизнеса, пишет Hurriyet.

В результате рейда были задержаны 11 человек, среди которых комик Хасан Джан Кая, рэпер Эмирхан Чакал, певец Юсуф Акташ (Reynmen) и другие.

Согласно официальному заявлению Стамбульской прокуратуры, расследование охватывает широкий спектр наркопреступлений. В их число входят организация производства и сбыта запрещенных веществ, пособничество их потреблению, а также приобретение, хранение и непосредственное употребление наркотиков.

Оперативные мероприятия, включая обыски и задержания, одновременно прошли в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове.

