Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Домодедово

Ведомости

Пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» госпитализирован в Домодедовскую больницу. Ему проводят необходимые диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.

В стационар доставлен один пациент с катаральными явлениями. Диагноз «оспа обезьян» пока является предварительным.

Врачи проводят диагностические исследования, чтобы подтвердить или исключить заболевание. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора организованы соответствующие изоляционные мероприятия.

Оспа обезьян (Mpox) – инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Возбудитель – вирус mpox из семейства поксвирусов, впервые выделенный в 1958 г. от больных обезьян и генетически близкий к вирусу натуральной оспы. Инкубационный период длится 7–19 дней. Болезнь начинается остро с повышения температуры, головной и мышечной боли, возможны тошнота и рвота. На 3–4 день появляется сыпь, распространяющаяся с лица на тело и проходящая стадии от пятна до корочки. Отличительной чертой является увеличение лимфоузлов почти у 90% больных. Состояние может резко ухудшаться в период высыпаний, но болезнь часто протекает в легкой форме и длится 2–3 недели.

