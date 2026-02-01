Москвичей ждут рекордно холодные сутки за всю зиму
Нынешние сутки, 1 февраля, станут самыми холодными с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
Температура воздуха в Москве составит от -17 до -19 градусов, по области – от -16 до -21. В регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/сек. Атмосферное давление продолжит снижаться и остановится на отметке 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Как отметил Леус, синоптическая ситуация в столице сформируется под влиянием западной периферии циклона, центр которого переместится с юга в районы Средней Волги.
2 февраля также прогнозируется небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -19…-21 градуса, днем потеплеет до –14…-16 градусов.