Москвичей ждут рекордно холодные сутки за всю зиму

Температура воздуха в Москве составит от -17 до -19 градусов, по области – от -16 до -21. В регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/сек. Атмосферное давление продолжит снижаться и остановится на отметке 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Как отметил Леус, синоптическая ситуация в столице сформируется под влиянием западной периферии циклона, центр которого переместится с юга в районы Средней Волги.