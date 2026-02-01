Онищенко: Россия полностью обеспечена средствами диагностики оспы обезьян
В России имеются все необходимые средства для диагностики оспы обезьян. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал «РИА Новости».
Онищенко подчеркнул, что ситуация с оспой обезьян не представляет серьезной угрозы, поскольку заболевание было взято под контроль еще в 1980 г., сразу после ликвидации натуральной оспы.
1 февраля Домоделовская больница сообщила о поступлении пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Онищенко отметил, что в случае выявления больного его изолируют и проведут лечение. Самолет, на котором он летел, будет взят под наблюдение. Все контактные лица будут поставлены на контроль. Изолировать их не станут, но предупредят о необходимости немедленно обратиться за помощью при первых признаках недомогания, например, если повысится температура. .
Он также отметил, что в условиях самолета передача вируса, вероятнее всего, могла произойти в туалете, тогда как через пищу такая вероятность крайне мала.
Оспа обезьян (Mpox) – инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Возбудитель – вирус mpox из семейства поксвирусов, впервые выделенный в 1958 г. от больных обезьян и генетически близкий к вирусу натуральной оспы. Инкубационный период длится 7–19 дней. Болезнь начинается остро, с повышения температуры, головной и мышечной боли, возможны тошнота и рвота. На 3–4 день появляется сыпь, распространяющаяся с лица на тело и проходящая стадии от пятна до корочки. Отличительной чертой является увеличение лимфоузлов почти у 90% больных. Состояние может резко ухудшаться в период высыпаний, но болезнь часто протекает в легкой форме и длится 2–3 недели.