Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Кузбассе предъявили обвинение администратору сауны, где погибли подростки

Ведомости

Администратору сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пять подростков, предъявлено обвинение, сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Следственные органы СК предъявили обвинение 36-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, владелец сауны и его брат грубо нарушили требования пожарной безопасности. Баня не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и эвакуационными выходами. Кроме того, персонал привлекался к работе без официального оформления.

По данным следствия, 31 января около 18:00 администратор пустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Спустя некоторое время в здании начался пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.

В настоящее время СК ищет владельцев сауны, они объявлены в розыск. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательственную базу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте