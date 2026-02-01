В Кузбассе предъявили обвинение администратору сауны, где погибли подростки
Администратору сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пять подростков, предъявлено обвинение, сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.
Следственные органы СК предъявили обвинение 36-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По версии следствия, владелец сауны и его брат грубо нарушили требования пожарной безопасности. Баня не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и эвакуационными выходами. Кроме того, персонал привлекался к работе без официального оформления.
По данным следствия, 31 января около 18:00 администратор пустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Спустя некоторое время в здании начался пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.
В настоящее время СК ищет владельцев сауны, они объявлены в розыск. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательственную базу.