В Кузбассе предъявили обвинение администратору сауны, где погибли подростки

По данным следствия, 31 января около 18:00 администратор пустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Спустя некоторое время в здании начался пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.