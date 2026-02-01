В Госдуме предложили отказаться от американской модели ипотечного кредитования
Приобретение жилья через строительные сберегательные кассы обходится заемщикам в 2,5 раза дешевле, чем при оформлении классической ипотеки. Об этом в Telegram-канале написал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Я напомню, что ипотека – это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать. [Покупка жилья через] стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека», – сказал депутат (цитата по ТАСС)
Миронов призвал активнее развивать в России систему наемных домов как еще один способ решения жилищного вопроса.
Депутат подчеркнул, что в нынешних условиях цены на жилье делают ипотеку недоступной для большого числа граждан, а для тех, кто все‑таки берет ипотечный кредит, она превращается в «долговую кабалу».
Стройсберкассы – специализированные кредитные организации, призванные помочь гражданам накопить средства на приобретение жилья. Механизм предполагает, что гражданин заключает контракт о сбережениях и регулярно вносит взносы, к которым по условиям контракта начисляется государственная премия. Когда накопленная сумма достигнет 30–50% от стоимости желаемого жилья, гражданин получит право на целевой жилищный заем по фиксированной ставке – не выше 3% годовых.