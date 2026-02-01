В Госдуме предложили отказаться от американской модели ипотечного кредитования

«Я напомню, что ипотека – это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать. [Покупка жилья через] стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека», – сказал депутат (цитата по ТАСС)