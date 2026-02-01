В Таиланде нашли останки пропавшего 7 января россиянина
В Таиланде полиция провинции Чонбури обнаружила останки гражданина России, пропавшего без вести 7 января, сообщает Pattaya News.
Части его тела были захоронены в пяти разных местах вдоль пруда. Убитым оказался 30-летний Михаил Емельянов. О пропаже заявила мать убитого, после этого началось расследование, пишет газета.
В ходе расследования сотрудники полиции обнаружили, что в одном из чатов мужчины были угрозы от неизвестного. От Емельянова требовали погасить долг в размере около $120 000. Полиция считает, что мотив убийства связан с этим долгом, возникшим вокруг ситуации с неудачной продажей каннабиса.
Одного иностранного гражданина уже задержали, сейчас он находится под следствием. Сотрудники полиции устанавливают его личность и занимаются поисками сообщников. В органах сообщили, что к преступлению могут быть причастны как граждане Таиланда, так и иностранцы.