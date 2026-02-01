В РАН предупредили о риске магнитных бурь на Земле из-за активности на Солнце
Двухдневный рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Активный центр области 4366 накачивает корону энергией, от которой она пытается избавиться в виде вспышек. Прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы.
Если этого не случится до 2 февраля, тогда во второй половине понедельника солнечные вспышки начнут бить по Земле. Если рост активной группы продолжится до конца недели, то будет отложен старт ракеты SLS (Space Launch System), намеченный на 7 февраля.
Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда энергия выбрасывается на поверхность. Они фиксируются на глубине 100 000-200 000 км, и узнать, что конкретно там происходит, объективно невозможно.
1 февраля в 15:40 мск на Солнце заметили вспышку высшего класса Х. Ее влияние на Землю минимальное. Взрывной центр будет в зоне прямого воздействия с 3 по 8 февраля.