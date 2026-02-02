Пятеро детей погибли в аварии в Красноярском крае
Пять детей погибли в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля во время движения по трассе Р-255 «Сибирь», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16–17 лет», – сообщил агентству собеседник.
По его словам, еще шесть человек пострадали. В момент происшествия, как сказал ТАСС источник, было 13 человек, из которых 11 – подростки.
ДТП произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома, сообщили в МВД.