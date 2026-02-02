Газета
Главная / Общество /

Путин поручил расширить программу гуманитарной помощи дружественным странам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить масштабы программы гуманитарных миссий и помощи дружественным странам через международную волонтерскую инициативу «Миссия Добро». Об этом сообщает Кремль.

Соответствующее поручение должно выполнить правительство РФ совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф».

До 1 июля правительство должно представить президенту отчет о проделанной работе. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев.

Программа «Миссия Добро» осуществляется при поддержке экосистемы Добро.рф и агентства Россотрудничество. Ее основная задача — предоставлять помощь людям и организациям в различных странах мира, привлекая к этому российских специалистов.

