РФ заняла шестое место в мировом рейтинге стран по уровню интеллекта в 2026 году
Россия в 2026 г. шестую позицию в глобальном рейтинге стран по уровню интеллекта, свидетельствуют данные портала International IQ. В 2025 г. более 29 000 россиян прошли тестирование на уровень интеллекта, получив в среднем 103,78 балла IQ.
Первую десятку рейтинга, помимо России, составили: Южная Корея (106,97 баллов), Китай (106,48 баллов), Япония (106,3 баллов), Иран (104,8 баллов), Австралия (104,45 баллов), Сингапур (103,56 баллов), Монголия (102,61 баллов), Новая Зеландия (102,35 баллов) и Вьетнам (102,26 баллов).
Рейтинг основан на результатах тестов, проведенных с 1 января по 31 декабря 2025 г. Отмечается, что все тесты были проверены модераторами портала на предмет дублирования попыток. Страны с менее чем 100 участниками были исключены из рейтинга.