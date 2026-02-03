Тело пропавшего в Петербурге мальчика нашли в водоеме в Ленобласти

Как сообщал СК РФ по Санкт-Петербургу, по предварительным данным, мальчик вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе 30 января около 14:00 мск и больше не выходил на связь с родственниками. ТАСС писал, что версия о похищении ребенка является приоритетной для правоохранителей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину с мужчиной на Таллинском шоссе. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).