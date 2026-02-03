ФСБ задержала 15-летнего жителя Архангельской области за подготовку диверсии

В настоящий момент подозреваемого заключили под стражу. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статьям – 20 лет лишения свободы со штрафом.