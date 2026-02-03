ФСБ задержала 15-летнего жителя Архангельской области за подготовку диверсии
Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего жителя Архангельской области за участие в деятельности террористической организации и подготовку диверсии, сообщил Следственный комитет РФ в Max.
Следствие сообщило, что подросток с конца 2025 г. принимал участие в деятельности международной организации, которая признана террористической и запрещена в РФ. За денежное вознаграждение по заданию куратора несовершеннолетний подыскивал лиц для поджога транспортной инфраструктуры Онежского района.
ФСБ провела обыск по месту жительства и изъяла средства связи. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
В настоящий момент подозреваемого заключили под стражу. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статьям – 20 лет лишения свободы со штрафом.
16 января ФСБ совместно с МВД РФ задержали в Москве и Чувашии четверых подростков, которые подозреваются в серии поджогов автомобилей сотрудников силовых структур и помещений торговых центров. Молодые люди действовали по заданию украинских кураторов.