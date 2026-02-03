Овечкин обошел Гетцки по очкам на один клуб НХЛ и вышел на пятое место
Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу результативных действий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за один клуб, сообщили в лиге.
В матче с «Нью-Йорк Айлендерс», где «Вашингтон» победил со счетом 4:1, Овечкин сделал свою 751-ю результативную передачу. Это позволило ему набрать 1670-е очко в карьере НХЛ. Такой результат российский хоккеист получил в 1548 матчах регулярного чемпионата в составе «Вашингтона».
Гретцки в «Эдмонтон Ойлерз» набрал 1669 очков в 696 играх. Выше Овечкина в топе идут Горди Хоу с 1809 очками за «Детройт Реэ Уингз», Стив Айзерман с 1755 за «Детройт», Сидни Кросби – 1745 за «Питтсбург Пингвинз», а также Марио Лемье с 1723 очками за «Питтсбург».
Овечкин заключил с «Вашингтоном» контракт в 2005 г. В дебютном матче он забил два гола и обеспечил команде победу. По результатам сезона был признан лучшим новичком лиги. В 2008 г. подписал новое соглашение с «Вашингтоном», сумма его контракта стала рекордной в истории НХЛ – $124 млн на 13 лет. С 2010 г. является капитаном «Вашингтона».