Овечкин обошел Гетцки по очкам на один клуб НХЛ и вышел на пятое место

Овечкин заключил с «Вашингтоном» контракт в 2005 г. В дебютном матче он забил два гола и обеспечил команде победу. По результатам сезона был признан лучшим новичком лиги. В 2008 г. подписал новое соглашение с «Вашингтоном», сумма его контракта стала рекордной в истории НХЛ – $124 млн на 13 лет. С 2010 г. является капитаном «Вашингтона».