Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства 9-летнего мальчика
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу доложить о промежуточных результатах расследования убийства 9-летнего мальчика. Ход следствия контролируется центральным аппаратом ведомства, сообщается в Telegram-канале СК.
Следствие установило, что ребенок вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга 30 января примерно в 14:00. Он сел в автомобиль и больше не выходил на связь, домой не возвращался. В Псковской области правоохранители задержали мужчину, в машину которого сел мальчик.
Подозреваемый, по данным СК, сообщил, что скрыл тело убитого ребенка в Ломоносовском районе. Следователи провели обыски на месте проживания фигуранта, осмотрели его автомобиль и изучили информационные носители.