Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства 9-летнего мальчика

Следствие установило, что ребенок вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга 30 января примерно в 14:00. Он сел в автомобиль и больше не выходил на связь, домой не возвращался. В Псковской области правоохранители задержали мужчину, в машину которого сел мальчик.