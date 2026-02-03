Росавиация сняла ограничения для аэропорта Калуги
С аэропорта Калуги «Грабцево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Ограничения действовали около часа. Росавиация объявила об их введении в 10:50 мск, а о снятии – в 11:42 мск. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В работу калужского аэропорта ограничения вводились также с 2:33 до 4:02 мск.
В ночь на 3 февраля системы противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских беспилотников. По три дрона было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.