Росавиация сняла ограничения для аэропорта Калуги

С аэропорта Калуги «Грабцево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Ограничения действовали около часа. Росавиация объявила об их введении в 10:50 мск, а о снятии – в 11:42 мск. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В работу калужского аэропорта ограничения вводились также с 2:33 до 4:02 мск.

В ночь на 3 февраля системы противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских беспилотников. По три дрона было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.

