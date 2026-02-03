Умерла советская телеведущая Светлана Жильцова
Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. Ей было 89 лет.
«Жильцова – голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», – написал он.
По словам сына телеведущей, причиной смерти стала долговременная болезнь, сообщает «РИА Новости».
Жильцова родилась 30 ноября 1936 г. За свою карьеру на телевидении она стала известна в роли ведущей «КВН». Она вела программу в паре с Александром Масляковым с 1963 г. до 1972 г. Кроме того, она вела Голубые огоньки в 60-х, детские передачи «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», тележурнал «Пионер», а также различные молодежные викторины. Несколько лет вела программу «Песня Года». В 1993 г. Жильцова ушла из эфира.