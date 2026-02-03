Первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств

Первый замглавы Сергиева Посада, начальник управления сельского хозяйства администрации городского округа, два его подчиненных и депутаты местного совета задержаны по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.