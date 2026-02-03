Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств

Ведомости

Первый замглавы Сергиева Посада, начальник управления сельского хозяйства администрации городского округа, два его подчиненных и депутаты местного совета задержаны по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

По данным сайта администрации Сергиево-Посадского городского округа, первым замглавы является Сергей Тостановский, а начальником управления сельского хозяйства администрации – Иван Кончаков.

Их подозревают в организации схемы по хищению средств из бюджета.

В УФСБ уточнили, что все фигуранты дела задержаны. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и возможных дополнительных эпизодов.

29 января октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении бывшей замглавы региона Анны Миньковой в виде домашнего ареста на два месяца – до 27 марта. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данной статье Миньковой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её