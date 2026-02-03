Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение
Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу предъявил обвинение мужчине, задержанному за убийство девятилетнего мальчика из Красносельского района, сообщили в ГСУ СК России по городу в Max.
Следствие установило путь обвиняемого. Мужчина посадил в свой автомобиль мальчика и отъехал от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания. СК пишет, что он ударил ребенка кулаком голову «на почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта». Мальчик скончался от удара. Фигурант попытался скрыть преступление и сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.
Мужчину оперативно задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. В суд направили ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
В оперативном порядке проводятся исследования изъятых вещественных доказательств. Также в рамках расследования в «Судебно-экспертном центр СК РФ» назначен ряд судебных экспертиз: молекулярно-генетических, компьютерно-технических. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
Мальчик пропал 30 января. Согласно записи камер видеонаблюдения, днем он вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе, сел к мужчине в автомобиль на Таллинском шоссе и больше не выходил на связь с родственниками.