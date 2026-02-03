Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение

Следствие установило путь обвиняемого. Мужчина посадил в свой автомобиль мальчика и отъехал от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания. СК пишет, что он ударил ребенка кулаком голову «на почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта». Мальчик скончался от удара. Фигурант попытался скрыть преступление и сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.