При столкновении лодки мигрантов и патрульного судна в Греции погибли 14 человек
Скоростной катер с мигрантами столкнулся с патрульным судном греческой береговой охраны у побережья острова Хиос в Эгейском море в Греции. Погибли как минимум 14 человек, пишет The Guardian со ссылкой на береговую охрану.
Еще 24 человека спасены и доставлены в больницу. В частности, медпомощь оказывается двум раненым сотрудникам береговой охраны. Отмечается, что неизвестно, сколько человек из числа доставленных в медучреждение получили травмы.
Проводится поисково-спасательная операция с участием четырех патрульных судов, военного вертолета и частного катера с водолазами. По данным береговой охраны, пока неясно количество людей, находившихся на скоростном катере.
Греция – ключевой пункт въезда в Евросоюз для людей, «спасающихся от конфликтов и нищеты на Ближнем Востоке, в Африке и Азии». По данным издания, несчастные случаи со смертельным исходом не являются редкостью. Многие решаются на короткий, но зачастую опасный переход от турецкого побережья к близлежащим греческим островам в восточной части Эгейского моря. При этом усиление патрулирования и заявления греческих властей о выдворении привели к снижению числа попыток пересечь границу.