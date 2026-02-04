Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При столкновении лодки мигрантов и патрульного судна в Греции погибли 14 человек

Ведомости

Скоростной катер с мигрантами столкнулся с патрульным судном греческой береговой охраны у побережья острова Хиос в Эгейском море в Греции. Погибли как минимум 14 человек, пишет The Guardian со ссылкой на береговую охрану.

Еще 24 человека спасены и доставлены в больницу. В частности, медпомощь оказывается двум раненым сотрудникам береговой охраны. Отмечается, что неизвестно, сколько человек из числа доставленных в медучреждение получили травмы.

Проводится поисково-спасательная операция с участием четырех патрульных судов, военного вертолета и частного катера с водолазами. По данным береговой охраны, пока неясно количество людей, находившихся на скоростном катере.

Греция – ключевой пункт въезда в Евросоюз для людей, «спасающихся от конфликтов и нищеты на Ближнем Востоке, в Африке и Азии». По данным издания, несчастные случаи со смертельным исходом не являются редкостью. Многие решаются на короткий, но зачастую опасный переход от турецкого побережья к близлежащим греческим островам в восточной части Эгейского моря. При этом усиление патрулирования и заявления греческих властей о выдворении привели к снижению числа попыток пересечь границу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её