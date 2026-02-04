При столкновении лодки мигрантов и патрульного судна в Греции погибли 14 человек

Греция – ключевой пункт въезда в Евросоюз для людей, «спасающихся от конфликтов и нищеты на Ближнем Востоке, в Африке и Азии». По данным издания, несчастные случаи со смертельным исходом не являются редкостью. Многие решаются на короткий, но зачастую опасный переход от турецкого побережья к близлежащим греческим островам в восточной части Эгейского моря. При этом усиление патрулирования и заявления греческих властей о выдворении привели к снижению числа попыток пересечь границу.