На западе Москвы появится улица актера Владимира Этуша
В кинематографическом квартале московского района Раменки появится улица, названная в честь актера театра и кино Владимира Этуша, сообщили на сайте столичной мэрии.
Новая улица проходит между улицами Лобачевского и Василия Ланового. Постановление о новом наименовании уже подписано на заседании президиума правительства Москвы.
В кинематографическом квартале в Раменках 11 улиц уже носят имена знаменитых отечественных режиссеров и актеров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.
Этуш родился в Москве в 1922 г., в войну добровольцем ушел на фронт. Воевал на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1944 г. был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 г. Этуш окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр им. Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь. Он умер 9 марта 2019 г. на 97-м году жизни.
На счету артиста более 100 ролей в театре и кино. На сцене Этуш играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот». На экране актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», товарища Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино».