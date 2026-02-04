На западе Москвы появится улица актера Владимира Этуша

Этуш родился в Москве в 1922 г., в войну добровольцем ушел на фронт. Воевал на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1944 г. был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 г. Этуш окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр им. Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь. Он умер 9 марта 2019 г. на 97-м году жизни.